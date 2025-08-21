$41.360.10
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
На Покровському та Лиманському напрямках - половина боїв: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень, понад половина з них припала на Покровський та Лиманський напрямки. Ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 5407 обстрілів та задіяв 5939 дронів-камікадзе.

На Покровському та Лиманському напрямках - половина боїв: карта від Генштабу

Понад половина боїв на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Лиманському, повідомили у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5939 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих авіабомб, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

На Донеччині ворог посилює тиск, Сили оборони місцями активно діють у відповідь: Сирський назвав найгарячіші напрямки20.08.25, 14:37 • 2306 переглядiв

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

На Покровському напрямку відбулося 53 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Мінус 830 окупантів, танк і 5 ББМ: Генштаб оновив дані про втрати ворога21.08.25, 08:53 • 334 перегляди

Юлія Шрамко

