На Покровском и Лиманском направлениях - половина боев: карта от Генштаба

Более половины боев на фронте за прошедшие сутки произошли на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений. - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5407 обстрелов, из них 123 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, одно средство ПВО и пункт управления российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиабомб, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлениях Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка.

На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра.

На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

