Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 35947 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 108743 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 54886 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 94141 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 262387 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84328 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78058 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70848 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 245758 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
На Покровском и Лиманском направлениях - половина боев: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений, более половины из них пришлись на Покровское и Лиманское направления. Враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 5407 обстрелов и задействовал 5939 дронов-камикадзе.

На Покровском и Лиманском направлениях - половина боев: карта от Генштаба

Более половины боев на фронте за прошедшие сутки произошли на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5407 обстрелов, из них 123 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, одно средство ПВО и пункт управления российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиабомб, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлениях Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка.

В Донецкой области враг усиливает давление, Силы обороны местами активно действуют в ответ: Сырский назвал самые горячие направления20.08.25, 14:37 • 2306 просмотров

На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра.

На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Минус 830 оккупантов, танк и 5 ББМ: Генштаб обновил данные о потерях врага21.08.25, 08:53 • 334 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Курск
Покровск
Курская область
Многоствольная ракетная установка
Волынская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Торецк
Украина
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Купянск