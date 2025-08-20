На Донетчине враг усиливает давление, Силы обороны местами активно действуют в ответ: Сырский назвал самые горячие направления
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о тяжелых оборонительных боях на Донетчине. Самыми горячими остаются Покровское, Добропольское, Новопавловское и Лиманское направления.
В Донецкой области самые горячие направления – Покровское, Добропольское и Новопавловское, и враг начинает больше давить на севере региона – на Лиманском направлении, идут тяжелые оборонительные бои, Силы обороны сдерживают вражеские штурмы и кое-где проводят активные ответные действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду в Telegram.
Подробности
Сырский сообщил, что посвятил день рабочей поездке в подразделения, выполняющие боевые задачи в Донецкой области.
Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донетчины, на Лиманском направлении. Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и кое-где проводят активные действия в ответ
Сырский отметил, что "плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более детальную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях". "На основе докладов о потребностях и проблемных вопросах принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", - добавил он.
Вооруженные Силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения на Донетчине получают для этого всестороннюю помощь и усиление. Спасибо нашим воинам, которые в сложнейших условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага. Слава украинским защитникам! Слава Украине!
