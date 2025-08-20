$41.360.10
11:22 • 2682 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
09:46 • 6646 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
09:29 • 16152 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:52 • 14774 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 72875 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
06:54 • 31351 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 32903 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 33305 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 150892 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 131237 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
На Донетчине враг усиливает давление, Силы обороны местами активно действуют в ответ: Сырский назвал самые горячие направления

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о тяжелых оборонительных боях на Донетчине. Самыми горячими остаются Покровское, Добропольское, Новопавловское и Лиманское направления.

На Донетчине враг усиливает давление, Силы обороны местами активно действуют в ответ: Сырский назвал самые горячие направления

В Донецкой области самые горячие направления – Покровское, Добропольское и Новопавловское, и враг начинает больше давить на севере региона – на Лиманском направлении, идут тяжелые оборонительные бои, Силы обороны сдерживают вражеские штурмы и кое-где проводят активные ответные действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду в Telegram.

Подробности

Сырский сообщил, что посвятил день рабочей поездке в подразделения, выполняющие боевые задачи в Донецкой области.

Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донетчины, на Лиманском направлении. Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и кое-где проводят активные действия в ответ

- указал Главком ВСУ.

Сырский отметил, что "плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более детальную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях". "На основе докладов о потребностях и проблемных вопросах принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", - добавил он.

Вооруженные Силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения на Донетчине получают для этого всестороннюю помощь и усиление. Спасибо нашим воинам, которые в сложнейших условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага. Слава украинским защитникам! Слава Украине!

- подчеркнул Сырский.

ЦПД РНБО: Россия не способна захватить Донетчину, несмотря на попытки СВР РФ убедить Запад в обратном20.08.25, 10:47 • 2040 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Telegram
Донецкая область
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский