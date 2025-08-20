ЦПД РНБО: Россия не способна захватить Донетчину, несмотря на попытки СВР РФ убедить Запад в обратном

$41.360.10
ukenru
Эксклюзив
06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра
19 августа, 22:19
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС
20 августа, 00:13
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь
02:28
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известно
02:29
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»
02:53
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
19 августа, 11:20
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
19 августа, 10:33
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
08:11
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами
19 августа, 17:03
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
18 августа, 17:45
ЦПД РНБО: Россия не способна захватить Донетчину, несмотря на попытки СВР РФ убедить Запад в обратном

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Служба внешней разведки РФ пытается убедить Запад в способности захватить Донетчину в этом году, но это не соответствует действительности. Средние ежедневные потери россиян достигают 1200 человек, и пополнение резервов не компенсирует их.

ЦПД РНБО: Россия не способна захватить Донетчину, несмотря на попытки СВР РФ убедить Запад в обратном

РФ пытается давить на фронте, а Служба внешней разведки РФ параллельно пытается убедить Запад в способности россиян захватить Донетчину уже в этом году, но это не соответствует действительности, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в Telegram, пишет УНН.

Россияне все еще пытаются давить на фронте, особенно на Востоке. Параллельно служба внешней разведки РФ пытается убедить по своим каналам на Западе, что их армия может захватить всю Донетчину уже в этом году. Конечно же, данная информация вообще не соответствует действительности и реалиям на фронте. Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек

- написал Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, "несмотря на большое количество войск, задействованных на Донетчине, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах".

Да, бои очень сложные. Но Россия не способна захватить Донетчину

- подчеркнул Коваленко.

Генштаб подтвердил успехи ВСУ и "Азова": зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области, идут стабилизационные действия на направлении Доброполья
18.08.25, 13:06

Юлия Шрамко

Война