ЦПД РНБО: Россия не способна захватить Донетчину, несмотря на попытки СВР РФ убедить Запад в обратном

РФ пытается давить на фронте, а Служба внешней разведки РФ параллельно пытается убедить Запад в способности россиян захватить Донетчину уже в этом году, но это не соответствует действительности, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в Telegram, пишет УНН.

Россияне все еще пытаются давить на фронте, особенно на Востоке. Параллельно служба внешней разведки РФ пытается убедить по своим каналам на Западе, что их армия может захватить всю Донетчину уже в этом году. Конечно же, данная информация вообще не соответствует действительности и реалиям на фронте. Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек