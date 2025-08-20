ЦПД РНБО: Россия не способна захватить Донетчину, несмотря на попытки СВР РФ убедить Запад в обратном
Служба внешней разведки РФ пытается убедить Запад в способности захватить Донетчину в этом году, но это не соответствует действительности. Средние ежедневные потери россиян достигают 1200 человек, и пополнение резервов не компенсирует их.
РФ пытается давить на фронте, а Служба внешней разведки РФ параллельно пытается убедить Запад в способности россиян захватить Донетчину уже в этом году, но это не соответствует действительности, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в Telegram, пишет УНН.
Россияне все еще пытаются давить на фронте, особенно на Востоке. Параллельно служба внешней разведки РФ пытается убедить по своим каналам на Западе, что их армия может захватить всю Донетчину уже в этом году. Конечно же, данная информация вообще не соответствует действительности и реалиям на фронте. Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек
По словам руководителя ЦПД, "несмотря на большое количество войск, задействованных на Донетчине, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах".
Да, бои очень сложные. Но Россия не способна захватить Донетчину
