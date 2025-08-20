ЦПД РНБО: росія не здатна захопити Донеччину, попри намагання сзр рф переконати Захід в іншому
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки рф намагається переконати Захід у здатності захопити Донеччину цього року, але це не відповідає дійсності. Середні щоденні втрати росіян сягають 1200 осіб, і поповнення резервів не компенсує їх.
рф намагається тиснути на фронті, а служба зовнішньої розвідки рф паралельно намагається переконати на Заході у здатності росіян захопити Донеччину вже цього року, але це не відповідає дійсності, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у середу у Telegram, пише УНН.
росіяни все ще намагаються тиснути на фронті, особливо на Сході. Паралельно служба зовнішньої розвідки рф намагається переконати по своїх каналах на Заході, що їх армія може захопити всю Донеччину вже цього року. Звісно ж, дана інформація взагалі не відповідає дійсності та реаліям на фронті. Їх щоденні втрати вбитими та пораненими з початку року в середньому становлять 1200 людей
Зі слів керівника ЦПД, "попри велику кількість військ, які задіяні на Донеччині, поповнення резервами не компенсовує втрати зараз, які ворог несе в щоденних штурмах".
Так, бої дуже складні. Але росія не здатна захопити Донеччину
