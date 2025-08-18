Генштаб підтвердив успіхи ЗСУ і "Азова": зачистили низку населених пунктів на Донеччині, йдуть стабілізаційні дії на напрямку Добропілля

$41.340.11
Ексклюзив
08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
18 серпня, 03:44
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 16460 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 19213 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 22597 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 22073 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 9218 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 6468 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 13719 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 18214 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 103065 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 388609 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Руслан Стефанчук
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Європа
Аляска
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 37669 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 32350 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 67721 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 56273 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 123746 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Гривня
КАБ-500
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Генштаб підтвердив успіхи ЗСУ і "Азова": зачистили низку населених пунктів на Донеччині, йдуть стабілізаційні дії на напрямку Добропілля

Київ • УНН

 • 120 перегляди

З 4 по 17 серпня ЗСУ та Нацгвардія зачистили шість населених пунктів на Донеччині, завдавши значних втрат ворогу. Також зачищено Покровськ та взято в полон 7 окупантів.

Генштаб підтвердив успіхи ЗСУ і "Азова": зачистили низку населених пунктів на Донеччині, йдуть стабілізаційні дії на напрямку Добропілля

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успіхи ЗСУ і 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" на декількох напрямках: із 4 по 17 серпня зачистили 6 населених пунктів у Донецькій області, тривають стабілізаційні дії на напрямку Добропілля, також від ворожих груп та одиночних окупантів зачищено Покровськ, також Сили оборони просунулися і закріпились у декількох місцях, повідомили у Генштабі у понеділок, пише УНН.

Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках. Із 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь

- повідомили у Генштабі.

Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник, як повідомляється, зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять:

  • безповоротні – 984 особи;
    • санітарні – 355 осіб;
      • полон – 37 осіб.

        За вказаний період, як зазначається, знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

        Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується

        - зазначили у Генштабі.

        Окупанти, як повідомляється, продовжують здаватися: "Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців".

        Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ

        - ідеться у повідомленні Генштабу.

        Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях. Боротьба триває Слава Україні!

        - наголосили у Генштабі.

        Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів15.08.25, 21:26 • 145477 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Війна
        Покровськ
        Донецька область
        Реактивна система залпового вогню
        Генеральний штаб Збройних сил України
        Національна гвардія України
        Збройні сили України
        Рубіжне
        Безпілотний літальний апарат