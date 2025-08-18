Генштаб підтвердив успіхи ЗСУ і "Азова": зачистили низку населених пунктів на Донеччині, йдуть стабілізаційні дії на напрямку Добропілля
Київ • УНН
З 4 по 17 серпня ЗСУ та Нацгвардія зачистили шість населених пунктів на Донеччині, завдавши значних втрат ворогу. Також зачищено Покровськ та взято в полон 7 окупантів.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успіхи ЗСУ і 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" на декількох напрямках: із 4 по 17 серпня зачистили 6 населених пунктів у Донецькій області, тривають стабілізаційні дії на напрямку Добропілля, також від ворожих груп та одиночних окупантів зачищено Покровськ, також Сили оборони просунулися і закріпились у декількох місцях, повідомили у Генштабі у понеділок, пише УНН.
Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках. Із 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь
Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник, як повідомляється, зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять:
- безповоротні – 984 особи;
- санітарні – 355 осіб;
- полон – 37 осіб.
За вказаний період, як зазначається, знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.
Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується
Окупанти, як повідомляється, продовжують здаватися: "Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців".
Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ
Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях. Боротьба триває Слава Україні!
