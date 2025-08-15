Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів

У смузі оборони на Покровському напрямку українські військові за останні три доби зупинили просування противника. Зачищено сім населених пунктів. Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується, передає УНН із посиланням на Генштаб.

У смузі відповідальності ОТУ "Донецьк" силами 1 корпусу НГУ АЗОВ, разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинено просування противника - повідомили у Генштабі.

Як повідомили в "Азові", йдеться про смугу оборони на Покровському напрямку.

У результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

За даними Генштабу, внаслідок активних дій противник зазнав значних втрат в живій силі:

- безповоротні втрати – 271

- санітарні втрати – 101

- полон - 13

Крім того, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння.

Знищено та пошкоджено:

- 1 танк

- 2 бойові броньовані машини

- 37 одиниць авто та мототехніки

- 3 гармати.

Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям - резюмували у Генштабі.

На фронті відбулося 65 боєзіткнень, 29 з них на Покровському напрямку - Генштаб