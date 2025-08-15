$41.450.06
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 73447 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 118012 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 70431 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 117652 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 51494 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 78843 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104538 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60409 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 232163 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Популярные новости
Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов15 августа, 08:38 • 15506 просмотра
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg15 августа, 09:30 • 12591 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 107411 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 26039 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 19978 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 107926 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 145062 просмотра
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 95059 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 177911 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 125155 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 140725 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 188152 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов

Киев • УНН

 • 122 просмотра

На Покровском направлении украинские военные остановили продвижение противника и зачистили семь населенных пунктов. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов

В полосе обороны на Покровском направлении украинские военные за последние трое суток остановили продвижение противника. Зачищено семь населенных пунктов. Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В полосе ответственности ОТГ "Донецк" силами 1 корпуса НГУ АЗОВ, совместно со смежными и подчиненными подразделениями, за последние трое суток остановлено продвижение противника 

- сообщили в Генштабе.

Как сообщили в "Азове", речь идет о полосе обороны на Покровском направлении.

В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

По данным Генштаба, в результате активных действий противник понес значительные потери в живой силе:

- безвозвратные потери – 271

- санитарные потери – 101

- плен - 13

Кроме того, враг потерял значительное количество техники и вооружения.

Уничтожено и повреждено:

- 1 танк

- 2 боевые бронированные машины

- 37 единиц авто и мототехники

- 3 орудия.

Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям

- резюмировали в Генштабе.

На фронте произошло 65 боестолкновений, 29 из них на Покровском направлении - Генштаб15.08.25, 16:58 • 4264 просмотра

Антонина Туманова

Война
Покровск
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Рубежное