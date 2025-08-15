Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
Киев • УНН
На Покровском направлении украинские военные остановили продвижение противника и зачистили семь населенных пунктов. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.
В полосе обороны на Покровском направлении украинские военные за последние трое суток остановили продвижение противника. Зачищено семь населенных пунктов. Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
В полосе ответственности ОТГ "Донецк" силами 1 корпуса НГУ АЗОВ, совместно со смежными и подчиненными подразделениями, за последние трое суток остановлено продвижение противника
Как сообщили в "Азове", речь идет о полосе обороны на Покровском направлении.
В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
По данным Генштаба, в результате активных действий противник понес значительные потери в живой силе:
- безвозвратные потери – 271
- санитарные потери – 101
- плен - 13
Кроме того, враг потерял значительное количество техники и вооружения.
Уничтожено и повреждено:
- 1 танк
- 2 боевые бронированные машины
- 37 единиц авто и мототехники
- 3 орудия.
Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям
