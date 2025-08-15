На фронте произошло 65 боестолкновений, 29 из них на Покровском направлении - Генштаб
За сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений, 29 из них на Покровском направлении. Силы обороны отбили 24 атаки врага, 5 боев продолжаются.
С начала суток пятницы, 15 августа, на российско-украинском фронте произошло 65 боевых столкновений. Силы обороны отбили 24 атаки врага на Покровском направлении, еще 5 боев продолжаются. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности: Горки, Нововасильевка, Марьино, Славгород, Середина-Буда, Сосновка, Ястребиное, Кучеровка, Бояро-Лежачи, Ходино, Козино, Проходы Сумской области; Прогресс Черниговской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы, а также совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. Всего с начала суток на данном направлении произошло два боевых столкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодязи, Ямполь, Григоровка. Одно боевое столкновение продолжается.
На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку противника в районе Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Силы обороны успешно отбили две вражеские штурмовые действия, еще три атаки продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.
На Ореховском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.
На остальных направлениях – без особых изменений.
