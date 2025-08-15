$41.450.06
12:08 • 20931 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 21302 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 35465 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 26920 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 44496 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 29884 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 66830 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99633 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57605 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 200409 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
На фронте произошло 65 боестолкновений, 29 из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений, 29 из них на Покровском направлении. Силы обороны отбили 24 атаки врага, 5 боев продолжаются.

На фронте произошло 65 боестолкновений, 29 из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток пятницы, 15 августа, на российско-украинском фронте произошло 65 боевых столкновений. Силы обороны отбили 24 атаки врага на Покровском направлении, еще 5 боев продолжаются. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности: Горки, Нововасильевка, Марьино, Славгород, Середина-Буда, Сосновка, Ястребиное, Кучеровка, Бояро-Лежачи, Ходино, Козино, Проходы Сумской области; Прогресс Черниговской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы, а также совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. Всего с начала суток на данном направлении произошло два боевых столкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодязи, Ямполь, Григоровка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку противника в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф15.08.25, 16:19 • 5132 просмотра

На Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Силы обороны успешно отбили две вражеские штурмовые действия, еще три атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Более 900 солдат и 40 артсистем потеряли россияне за сутки - Генштаб ВСУ15.08.25, 07:44 • 5956 просмотров

Ольга Розгон

Война
Волчанск
Покровск
Курская область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Приморск
Днепр
Черниговская область
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Bilohiria
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
Купянск