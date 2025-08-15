Более 900 солдат и 40 артсистем потеряли россияне за сутки - Генштаб ВСУ

За сутки 14 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат, 2 танка и 40 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - 1068040 (+940) человек ликвидировано

танков - 11106 (+2)

боевых бронированных машин - 23133 (+3)

артиллерийских систем - 31498 (+40)

РСЗО - 1467 (+1)

средства ПВО - 1207 (0)

самолетов - 422 (1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51190 (+147)

крылатые ракеты - 3558 (0)

вертолетов - 340 (0)

корабли/катера - 28 (0)

автомобильная техника и цистерны - 58596 (+140)

подводные лодки - 1 (0)

специальная техника - 3940 (3)

Данные уточняются.

