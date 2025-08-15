Более 900 солдат и 40 артсистем потеряли россияне за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Российские войска потеряли 940 солдат и 40 артсистем за сутки 14 августа. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 составляют более миллиона личного состава и тысячи единиц техники.
За сутки 14 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат, 2 танка и 40 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 1068040 (+940) человек ликвидировано
- танков - 11106 (+2)
- боевых бронированных машин - 23133 (+3)
- артиллерийских систем - 31498 (+40)
- РСЗО - 1467 (+1)
- средства ПВО - 1207 (0)
- самолетов - 422 (1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 51190 (+147)
- крылатые ракеты - 3558 (0)
- вертолетов - 340 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- автомобильная техника и цистерны - 58596 (+140)
- подводные лодки - 1 (0)
- специальная техника - 3940 (3)
Данные уточняются.
