Более 900 солдат и 40 артсистем потеряли россияне за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Российские войска потеряли 940 солдат и 40 артсистем за сутки 14 августа. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 составляют более миллиона личного состава и тысячи единиц техники.

Более 900 солдат и 40 артсистем потеряли россияне за сутки - Генштаб ВСУ

За сутки 14 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат, 2 танка и 40 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составляют:                                                    

  • личного состава - 1068040 (+940) человек ликвидировано
    • танков - 11106 (+2)
      • боевых бронированных машин - 23133 (+3) 
        • артиллерийских систем - 31498 (+40) 
          • РСЗО - 1467 (+1) 
            • средства ПВО - 1207 (0) 
              • самолетов - 422 (1) 
                • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51190 (+147) 
                  • крылатые ракеты - 3558 (0) 
                    • вертолетов - 340 (0) 
                      • корабли/катера - 28 (0) 
                        • автомобильная техника и цистерны - 58596 (+140) 
                          • подводные лодки - 1 (0) 
                            • специальная техника - 3940 (3) 

                              Данные уточняются.

                              На фронте произошло 105 столкновений, враг задействовал 1673 дрона-камикадзе - Генштаб14.08.25, 22:48 • 3312 просмотров

                              Вероника Марченко

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина