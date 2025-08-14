$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 27826 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 39671 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 38364 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 28844 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 32680 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 48032 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 158073 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 84716 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 82341 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 72469 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
На фронте произошло 105 столкновений, враг задействовал 1673 дрона-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Генштаб сообщил о 105 боевых столкновениях на фронте. Российские войска совершили 60 авиаударов, сбросили 110 управляемых бомб и задействовали 1673 дрона-камикадзе.

На фронте произошло 105 столкновений, враг задействовал 1673 дрона-камикадзе - Генштаб

На данный момент на фронте произошло 105 боевых столкновений. Захватчики применили для поражения 1673 дрона-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых бомб. Кроме того, захватчики применили для поражения 1673 дрона-камикадзе и совершили 3692 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов 

- сообщил Генштаб.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения с российскими захватчиками. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, совершил 233 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг один раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, вблизи Глубокого.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодези, Карповка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники останавливают вражеский штурм в районе Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбивали шесть вражеских атак в районах Торецка, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 43 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоекономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Удачное и Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 42 атаки, один бой продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 96 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, пять мотосредств, одну пушку, семь БпЛА, два укрытия. Также украинские защитники поразили одну самоходную артиллерийскую установку, одну пушку, три единицы автомобильной техники и 12 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Толстой, Александроград, Малеевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка и в направлении Филии, Запорожского, Камышевахи. Еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении агрессор совершил шесть неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений. Авиаудару подверглось Львово.

Потери врага: ликвидировано более 900 оккупантов за сутки14.08.25, 07:52 • 2604 просмотра

Антонина Туманова

Война
Покровск
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Днепр
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
Львов
Купянск