Понад 900 солдатів та 40 артсистем втратили росіяни за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Російські війська втратили 940 солдатів та 40 артсистем за добу 14 серпня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 становлять понад мільйон особового складу та тисячі одиниць техніки.
За добу 14 серпня російські війська втратили на війні з Україною 940 солдатів, 2 танки та 40 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - 1068040 (+940) осіб ліквідовано
- танків - 11106 (+2)
- бойових броньованих машин - 23133 (+3)
- артилерійських систем - 31498 (+40)
- РСЗВ - 1467 (+1)
- засоби ППО - 1207 (0)
- літаків - 422 (1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51190 (+147)
- крилаті ракети - 3558 (0)
- гелікоптерів - 340 (0)
- кораблі/катери - 28 (0)
- автомобільна техніка та цистерни - 58596 (+140)
- підводні човни - 1 (0)
- спеціальна техніка - 3940 (3)
Дані уточнюються.
