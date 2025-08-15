$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Понад 900 солдатів та 40 артсистем втратили росіяни за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Російські війська втратили 940 солдатів та 40 артсистем за добу 14 серпня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 становлять понад мільйон особового складу та тисячі одиниць техніки.

Понад 900 солдатів та 40 артсистем втратили росіяни за добу - Генштаб ЗСУ

За добу 14 серпня російські війська втратили на війні з Україною 940 солдатів, 2 танки та 40 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно становлять:                                                    

  • особового складу - 1068040 (+940) осіб ліквідовано
    • танків - 11106 (+2)
      • бойових броньованих машин - 23133 (+3) 
        • артилерійських систем - 31498 (+40) 
          • РСЗВ - 1467 (+1) 
            • засоби ППО - 1207 (0) 
              • літаків - 422 (1) 
                • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51190 (+147) 
                  • крилаті ракети - 3558 (0) 
                    • гелікоптерів - 340 (0) 
                      • кораблі/катери - 28 (0) 
                        • автомобільна техніка та цистерни - 58596 (+140) 
                          • підводні човни - 1 (0) 
                            • спеціальна техніка - 3940 (3) 

                              Дані уточнюються.

                              На фронті відбулося 105 зіткнень, ворог залучив 1673 дрони-камікадзе - Генштаб14.08.25, 22:48 • 3292 перегляди

                              Вероніка Марченко

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна