Понад 900 солдатів та 40 артсистем втратили росіяни за добу - Генштаб ЗСУ

За добу 14 серпня російські війська втратили на війні з Україною 940 солдатів, 2 танки та 40 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - 1068040 (+940) осіб ліквідовано

танків - 11106 (+2)

бойових броньованих машин - 23133 (+3)

артилерійських систем - 31498 (+40)

РСЗВ - 1467 (+1)

засоби ППО - 1207 (0)

літаків - 422 (1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51190 (+147)

крилаті ракети - 3558 (0)

гелікоптерів - 340 (0)

кораблі/катери - 28 (0)

автомобільна техніка та цистерни - 58596 (+140)

підводні човни - 1 (0)

спеціальна техніка - 3940 (3)

Дані уточнюються.

