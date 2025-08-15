С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф

$41.450.06
12:08 • 15435 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 15265 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 26668 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 22228 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 36813 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 27773 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 65526 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99180 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57370 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 197001 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от ГенштабаPhoto15 августа, 05:27 • 38750 просмотра
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 11167 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 66656 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 23387 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 8538 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 26545 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 23746 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 36707 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 67009 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 196963 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Джо Байден
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Харьковская область
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 78034 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 162008 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 110921 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 127601 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 176186 просмотра
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV
Truth Social

С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф

Киев • УНН

 • 774 просмотра

На Покровском направлении сосредоточено более 100 тысяч военных рф, несмотря на значительные потери. Враг продолжает перебрасывать живую силу с Новопавловского направления, что свидетельствует о важности этого региона для россиян.

С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф

В настоящее время на Покровском направлении наблюдается скопление более 100 тыс. войск рф, однако часть из них выбита и уничтожена, но враг продолжает подтягивать живую силу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, передает УНН.

Детали

"Часть из них выбита, но они действительно подтягивают войска. Поэтому сейчас оценить точно до тысячи, ну, наверное, не получится. Тем более, что Покровское направление фактически сейчас разошлось на Покровское и Добропольское. Ну и плюс у него активная переброска войск с Новопавловского. Поскольку для россиян это, в принципе, одна и та же операционная зона. Поэтому по состоянию на сейчас будем считать, что их где-то то же количество – более 100 тыс. в целом. Это очень большая цифра, как для такого масштаба, с ней на европейскую страну "идти", а не на один несчастный маленький Покровск. Мы видим насколько для россиян это важно", - сказал Трегубов.

Напомним

Более трети из 149 боев за прошедшие сутки сосредоточились на Покровском направлении, также враг был более активным на Новопавловском и Лиманском направлениях.

Павел Башинский

Война
Покровск
Лайман, Украина