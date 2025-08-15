С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф

В настоящее время на Покровском направлении наблюдается скопление более 100 тыс. войск рф, однако часть из них выбита и уничтожена, но враг продолжает подтягивать живую силу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, передает УНН.

Детали

"Часть из них выбита, но они действительно подтягивают войска. Поэтому сейчас оценить точно до тысячи, ну, наверное, не получится. Тем более, что Покровское направление фактически сейчас разошлось на Покровское и Добропольское. Ну и плюс у него активная переброска войск с Новопавловского. Поскольку для россиян это, в принципе, одна и та же операционная зона. Поэтому по состоянию на сейчас будем считать, что их где-то то же количество – более 100 тыс. в целом. Это очень большая цифра, как для такого масштаба, с ней на европейскую страну "идти", а не на один несчастный маленький Покровск. Мы видим насколько для россиян это важно", - сказал Трегубов.

Напомним

Более трети из 149 боев за прошедшие сутки сосредоточились на Покровском направлении, также враг был более активным на Новопавловском и Лиманском направлениях.