З такою кількістю "йти" на якусь європейську країну: на Покровському напрямку перебуває понад 100 тисяч військових рф

Наразі на Покровському напрямку спостерігається скупчення понад 100 тис. військ рф, однак частина з них вибита та вибита, проте ворог продовжує підтягувати живу силу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає УНН.

Деталі

"Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі, ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона. Тому станом на зараз будемо вважати, що їх десь та ж кількість – понад 100 тис. загалом. Це дуже велика цифра, як для такого масштабу, з нею на європейську країну "йти", а не на один нещасний маленький Покровськ. Ми бачимо наскільки для росіян це важливо", - сказав Трегубов.

Нагадаємо

Понад третина зі 149 боїв минулої доби зосередилася на Покровському напрямку, також ворог був більш активним на Новопавлівському та Лиманському напрямках.