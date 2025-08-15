$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 14042 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 24693 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 21170 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 35113 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 27234 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 65231 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99070 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57318 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 196312 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
З такою кількістю "йти" на якусь європейську країну: на Покровському напрямку перебуває понад 100 тисяч військових рф

Київ • УНН

 • 76 перегляди

На Покровському напрямку зосереджено понад 100 тисяч військових рф, попри значні втрати. Ворог продовжує перекидати живу силу з Новопавлівського напрямку, що свідчить про важливість цього регіону для росіян.

З такою кількістю "йти" на якусь європейську країну: на Покровському напрямку перебуває понад 100 тисяч військових рф

Наразі на Покровському напрямку спостерігається скупчення понад 100 тис. військ рф, однак частина з них вибита та вибита, проте ворог продовжує підтягувати живу силу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає УНН.

Деталі

"Частина з них вибита, але вони справді підтягують війська. Тому зараз оцінити точно до тисячі, ну, певно, не вийде. Тим більше, що Покровський напрямок фактично зараз розійшовся на Покровський та Добропільський. Ну і плюс в нього активне перекидання військ з Новопавлівського. Оскільки для росіян це, в принципі, одна і та сама операційна зона. Тому станом на зараз будемо вважати, що їх десь та ж кількість – понад 100 тис. загалом. Це дуже велика цифра, як для такого масштабу, з нею на європейську країну "йти", а не на один нещасний маленький Покровськ. Ми бачимо наскільки для росіян це важливо", - сказав Трегубов.

Нагадаємо

Понад третина зі 149 боїв минулої доби зосередилася на Покровському напрямку, також ворог був більш активним на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Павло Башинський

Війна
Покровськ
Лиман (місто)