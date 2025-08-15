На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу

$41.510.09
48.650.57
ukenru
04:50 • 3902 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 14269 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 6380 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 69343 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 88840 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 56120 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 56512 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 60391 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 171893 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 90717 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
64%
756мм
Популярнi новини
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путінPhoto14 серпня, 19:55 • 31350 перегляди
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 12027 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 23925 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 8566 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 7684 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 69432 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 117217 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 88938 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 58249 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 64311 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Крим
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 36622 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 123180 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 75229 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 94306 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 145125 перегляди
Актуальне
Facebook
Шахед-136
WhatsApp
Instagram
Дія (сервіс)

На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 274 перегляди

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень, ворог здійснив 5839 обстрілів та застосував 5593 дрони-камікадзе. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та сім артилерійських засобів противника.

На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу

Понад третина зі 149 боїв минулої доби зосередилася на Покровському напрямку, також ворог був більш активним на Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили у зведенні на 8 годину 15 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, за вчора зафіксовано 149 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Понад 900 солдатів та 40 артсистем втратили росіяни за добу - Генштаб ЗСУ15.08.25, 07:44 • 2242 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна