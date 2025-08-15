$41.510.09
04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 115590 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 57606 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 63699 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 46 просмотра

За минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений, враг совершил 5839 обстрелов и применил 5593 дрона-камикадзе. Силы обороны поразили два района сосредоточения личного состава и семь артиллерийских средств противника.

На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от Генштаба

Более трети из 149 боев за прошедшие сутки сосредоточились на Покровском направлении, также враг был более активным на Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в сводке на 8 часов 15 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 149 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5839 обстрелов, из них 88 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5593 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, пункт управления, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 288 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил одно наступательное действие вблизи Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодези, Карповка.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григорьевки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоекономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Котлино, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малеевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленый Гай, Мирное и в направлении Филии, Запорожского, Камышевахи.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины отбили шесть наступательных действий врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Более 900 солдат и 40 артсистем потеряли россияне за сутки - Генштаб ВСУ15.08.25, 07:44 • 2058 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина