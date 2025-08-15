На фронті відбулося 65 боєзіткнень, 29 з них на Покровському напрямку - Генштаб

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 21332 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 21716 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 36105 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 27271 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 45064 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 30036 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 66926 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99676 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57627 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 200650 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
36%
756мм
Популярнi новини
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 43118 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 13693 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 74418 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 31211 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 10795 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 36105 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 32404 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 45064 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 75592 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 200650 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 79994 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 163859 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 112569 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 129162 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 177644 перегляди
Актуальне
The New York Times
Starlink
BFM TV
Financial Times
Truth Social

На фронті відбулося 65 боєзіткнень, 29 з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 136 перегляди

За добу на фронті відбулося 65 бойових зіткнень, 29 з них на Покровському напрямку. Сили оборони відбили 24 атаки ворога, 5 боїв тривають.

На фронті відбулося 65 боєзіткнень, 29 з них на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби п'ятниці, 15 серпня, на російсько-українському фронті відбулось 65 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 24 атаки ворога на Покровському напрямку, ще 5 боїв тривають. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема: Гірки, Нововасилівка, Мар’їне, Славгород, Середина-Буда, Соснівка, Яструбине, Кучерівка, Бояро-Лежачі, Ходине, Козине, Проходи Сумської області; Прогрес Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із  реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бойові зіткнення продовжуються до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість штурмових дій поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

З такою кількістю "йти" на якусь європейську країну: на Покровському напрямку перебуває понад 100 тисяч військових рф 15.08.25, 16:19 • 5210 переглядiв

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, п’ять боєзіткнень тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Сили оборони успішно відбили дві ворожі штурмові дії, ще три атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

На решті напрямків – без  особливих змін.

Понад 900 солдатів та 40 артсистем втратили росіяни за добу - Генштаб ЗСУ15.08.25, 07:44 • 5956 переглядiв

Ольга Розгон

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Курська область
Сумська область
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
Приморськ (Україна)
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Лиман (місто)
Збройні сили України
Білогір'я
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Куп'янськ