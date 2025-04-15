"Спричинено географічним розташуванням": Ігнат розповів, чому не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до Одеси

Через розташування Одеси на узбережжі Чорного моря не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до міста.