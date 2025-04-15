Російські війська перекидають велику кількість техніки та військ, включаючи штурмові, інженерні та логістичні підрозділи, в напрямку Бердянська та Приморська Запорізької області з окупованого Маріуполя.
Дві жінки у віці 63 і 77 років були поранені під час артилерійського обстрілу росіянами Гуляйполя в Запоріжжі і відправлені до лікарні.
російські військові здійснили 476 обстрілів 13 населених пунктів Запорізької області, зруйнувавши 19 житлових будинків та об'єктів
інфраструктури.
Через розташування Одеси на узбережжі Чорного моря не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до міста.
За минулу добу російські військові здійснили 221 обстріл 10 населених пунктів Запорізької області, в результаті чого загинула одна людина.
У Запоріжжі внаслідок російського артилерійського обстрілу було поранено двох літніх чоловіків.
За минулу добу внаслідок 435 обстрілів з боку армії росії в Запорізькій області загинуло двоє людей.
Українські Сили оборони збили 15 з 35 безпілотників Shahed, які росія запустила вночі по всій території України.