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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 56 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3268 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28792 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159607 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138060 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141166 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135883 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135844 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196653 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77704 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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На Бердянський напрямок фіксують велике перекидання ворожої техніки - Андрющенко

Російські війська перекидають велику кількість техніки та військ, включаючи штурмові, інженерні та логістичні підрозділи, в напрямку Бердянська та Приморська Запорізької області з окупованого Маріуполя.

Війна • 27 березня, 06:54 • 27959 перегляди

Запоріжжя: армійці рф обстріляли з артилерії Гуляйполе, поранені дві жінки

Дві жінки у віці 63 і 77 років були поранені під час артилерійського обстрілу росіянами Гуляйполя в Запоріжжі і відправлені до лікарні.

Війна • 12 березня, 16:41 • 37566 перегляди

На Запоріжжі росіяни завдали 476 ударів по 13 населених пунктах за добу

російські військові здійснили 476 обстрілів 13 населених пунктів Запорізької області, зруйнувавши 19 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Війна • 10 березня, 07:48 • 33734 перегляди

"Спричинено географічним розташуванням": Ігнат розповів, чому не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до Одеси

Через розташування Одеси на узбережжі Чорного моря не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до міста.

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Армія окупантів завдала 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області: є загиблий

За минулу добу російські військові здійснили 221 обстріл 10 населених пунктів Запорізької області, в результаті чого загинула одна людина.

Війна • 3 березня, 06:21 • 103145 перегляди

На Запоріжжі дві людини поранені внаслідок артилерійського обстрілу ворога

У Запоріжжі внаслідок російського артилерійського обстрілу було поранено двох літніх чоловіків.

Війна • 27 лютого, 05:26 • 31368 перегляди

Запорізька область зазнала 435 ворожих обстрілів, двоє загиблих

За минулу добу внаслідок 435 обстрілів з боку армії росії в Запорізькій області загинуло двоє людей.

Війна • 20 лютого, 06:30 • 30739 перегляди

У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"

Українські Сили оборони збили 15 з 35 безпілотників Shahed, які росія запустила вночі по всій території України.

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