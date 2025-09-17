Ворог завдав 590 ударів по Запорізькій області: є загиблі та поранені - ОВА

$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 21582 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 39394 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 25435 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 41240 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 57006 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 25984 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 44375 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37329 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16987 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37968 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні16 вересня, 18:36 • 7994 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 9534 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 5332 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи22:47 • 8888 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 7292 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 21597 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 39418 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 23890 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 57025 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 44384 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 13131 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 20268 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 51427 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 50218 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 54800 перегляди
Ворог завдав 590 ударів по Запорізькій області: є загиблі та поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Минулої доби війська рф здійснили 590 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 22 отримали поранення, серед них четверо дітей.

Ворог завдав 590 ударів по Запорізькій області: є загиблі та поранені - ОВА

Минулої доби війська рф здійснили масовані удари по Запоріжжю та населених пунктах області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 22 отримали поранення, серед них четверо дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За даними адміністрації, окупанти завдали 590 ударів по 15 населених пунктах області. Зокрема, зафіксовано 12 авіаційних атак по Балабиному, Гуляйполю, Залізничному, Білогір’ю, Червоному та Успенівці. Також 406 дронів-камікадзе різних типів, переважно FPV, було спрямовано на Таврійське, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червоне, Чарівне та Новоандріївку.

Крім того, чотири обстріли з РСЗВ здійснено по Запоріжжю, Плавнях, Червоному та Новоданилівці. Ще 168 артилерійських ударів влучили по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Червоного, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Надійшло 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель комерційних і складських приміщень

- повідомив Федоров.

Окрім цього, за даними ОВА, у Василівському районі під час обстрілу було пошкоджено маршрутку, одна людина дістала поранень. Також у Приморському FPV-дрон влучив у припаркований автобус, транспорт зазнав пошкоджень. Постраждалому надано медичну допомогу.

Нагадаємо

У ніч проти 16 вересня ворог щонайменше 10 разів ударив по Запоріжжю, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С". Кількість постраждалих, за даними ДСНС, зросла до 20 осіб.

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Приморськ (Україна)
БМ-30 «Смерч»
Мала Токмачка
Гуляйполе
Запоріжжя