Ворог завдав 590 ударів по Запорізькій області: є загиблі та поранені - ОВА
Київ • УНН
Минулої доби війська рф здійснили 590 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 22 отримали поранення, серед них четверо дітей.
Минулої доби війська рф здійснили масовані удари по Запоріжжю та населених пунктах області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 22 отримали поранення, серед них четверо дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За даними адміністрації, окупанти завдали 590 ударів по 15 населених пунктах області. Зокрема, зафіксовано 12 авіаційних атак по Балабиному, Гуляйполю, Залізничному, Білогір’ю, Червоному та Успенівці. Також 406 дронів-камікадзе різних типів, переважно FPV, було спрямовано на Таврійське, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червоне, Чарівне та Новоандріївку.
Крім того, чотири обстріли з РСЗВ здійснено по Запоріжжю, Плавнях, Червоному та Новоданилівці. Ще 168 артилерійських ударів влучили по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Червоного, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.
Надійшло 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель комерційних і складських приміщень
Окрім цього, за даними ОВА, у Василівському районі під час обстрілу було пошкоджено маршрутку, одна людина дістала поранень. Також у Приморському FPV-дрон влучив у припаркований автобус, транспорт зазнав пошкоджень. Постраждалому надано медичну допомогу.
Нагадаємо
У ніч проти 16 вересня ворог щонайменше 10 разів ударив по Запоріжжю, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С". Кількість постраждалих, за даними ДСНС, зросла до 20 осіб.