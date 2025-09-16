Уже 20 постраждалих від нічної атаки рф на Запоріжжя
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських військ на Запоріжжя постраждали 20 людей, серед них четверо дітей. Люди продовжують звертатися до медиків за допомогою.
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки російських військ постраждали вже 20 людей, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Кількість поранених через нічну атаку на Запоріжжя збільшилася до 20
З його слів, люди продовжують звертатись до медиків за допомогою.
"Серед постраждалих четверо дітей", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Раніше у ДСНС повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок ракетного удару ворога загинула людина, також було відомо про 18 постраждалих.
Як повідомляв голова ОВА, ворог щонайменше 10 разів ударив по обласному центру, попередньо з РСЗВ "Торнадо-С". Атаки прийшлися по двох районах міста - Комунарському та Шевченківському.