Уже 20 пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье

Киев • УНН

 • 392 просмотра

В результате ночной атаки российских войск на Запорожье пострадали 20 человек, среди них четверо детей. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.

Уже 20 пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье

В Запорожье в результате ночной атаки российских войск пострадали уже 20 человек, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Число раненых из-за ночной атаки на Запорожье увеличилось до 20

- сообщил Федоров.

По его словам, люди продолжают обращаться к медикам за помощью.

"Среди пострадавших четверо детей", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Ранее в ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара врага погиб человек, также было известно о 18 пострадавших.

Как сообщал глава ОВА, враг по меньшей мере 10 раз ударил по областному центру, предварительно из РСЗО "Торнадо-С". Атаки пришлись по двум районам города - Коммунарскому и Шевченковскому.

Юлия Шрамко

Война в Украине
BM-30 Smerch
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье