Уже 20 пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских войск на Запорожье пострадали 20 человек, среди них четверо детей. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.
В Запорожье в результате ночной атаки российских войск пострадали уже 20 человек, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Число раненых из-за ночной атаки на Запорожье увеличилось до 20
По его словам, люди продолжают обращаться к медикам за помощью.
"Среди пострадавших четверо детей", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Ранее в ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара врага погиб человек, также было известно о 18 пострадавших.
Как сообщал глава ОВА, враг по меньшей мере 10 раз ударил по областному центру, предварительно из РСЗО "Торнадо-С". Атаки пришлись по двум районам города - Коммунарскому и Шевченковскому.