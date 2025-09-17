Враг нанес 590 ударов по Запорожской области: есть погибшие и раненые - ОВА

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 21538 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 39306 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 25390 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 41195 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 56957 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 25977 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 44356 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37329 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16987 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37968 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
73%
748мм
Популярные новости
Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине16 сентября, 18:36 • 7994 просмотра
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 9534 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 5332 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы22:47 • 8888 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 7292 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 21537 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 39305 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 23863 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 56957 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 44356 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Чешская Республика
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 13114 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 20252 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 51412 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 50206 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 54791 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Враг нанес 590 ударов по Запорожской области: есть погибшие и раненые - ОВА

Киев • УНН

 • 46 просмотра

За прошедшие сутки войска РФ совершили 590 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, 22 получили ранения, среди них четверо детей.

Враг нанес 590 ударов по Запорожской области: есть погибшие и раненые - ОВА

За прошедшие сутки войска РФ нанесли массированные удары по Запорожью и населенным пунктам области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 22 получили ранения, среди них четверо детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По данным администрации, оккупанты нанесли 590 ударов по 15 населенным пунктам области. В частности, зафиксировано 12 авиационных атак по Балабино, Гуляйполю, Зализничному, Белогорью, Червоному и Успеновке. Также 406 дронов-камикадзе различных типов, преимущественно FPV, были направлены на Таврийское, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоное, Чаривное и Новоандреевку.

Кроме того, четыре обстрела из РСЗО осуществлены по Запорожью, Плавням, Червоному и Новоданиловке. Еще 168 артиллерийских ударов попали по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Червоного, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

Поступило 329 сообщений о повреждениях многоквартирных и частных домов, учебных заведений, автомобилей, хозяйственных построек, коммерческих и складских помещений

- сообщил Федоров.

Кроме этого, по данным ОВА, в Васильевском районе во время обстрела была повреждена маршрутка, один человек получил ранения. Также в Приморском FPV-дрон попал в припаркованный автобус, транспорт получил повреждения. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Напомним

В ночь на 16 сентября враг по меньшей мере 10 раз ударил по Запорожью, предварительно из РСЗО "Торнадо-С". Количество пострадавших, по данным ГСЧС, возросло до 20 человек.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Приморск
BM-30 Smerch
Малая Токмачка
Гуляйполе
Запорожье