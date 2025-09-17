Враг нанес 590 ударов по Запорожской области: есть погибшие и раненые - ОВА
Киев • УНН
За прошедшие сутки войска РФ совершили 590 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, 22 получили ранения, среди них четверо детей.
За прошедшие сутки войска РФ нанесли массированные удары по Запорожью и населенным пунктам области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 22 получили ранения, среди них четверо детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По данным администрации, оккупанты нанесли 590 ударов по 15 населенным пунктам области. В частности, зафиксировано 12 авиационных атак по Балабино, Гуляйполю, Зализничному, Белогорью, Червоному и Успеновке. Также 406 дронов-камикадзе различных типов, преимущественно FPV, были направлены на Таврийское, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоное, Чаривное и Новоандреевку.
Кроме того, четыре обстрела из РСЗО осуществлены по Запорожью, Плавням, Червоному и Новоданиловке. Еще 168 артиллерийских ударов попали по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Червоного, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.
Поступило 329 сообщений о повреждениях многоквартирных и частных домов, учебных заведений, автомобилей, хозяйственных построек, коммерческих и складских помещений
Кроме этого, по данным ОВА, в Васильевском районе во время обстрела была повреждена маршрутка, один человек получил ранения. Также в Приморском FPV-дрон попал в припаркованный автобус, транспорт получил повреждения. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Напомним
В ночь на 16 сентября враг по меньшей мере 10 раз ударил по Запорожью, предварительно из РСЗО "Торнадо-С". Количество пострадавших, по данным ГСЧС, возросло до 20 человек.