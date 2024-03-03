Армія окупантів завдала 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області: є загиблий
Київ • УНН
За минулу добу російські військові здійснили 221 обстріл 10 населених пунктів Запорізької області, в результаті чого загинула одна людина.
Протягом минулої доби, 2 березня, російські військові атакували 10 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула. Про це повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що загинув від російського артснаряду 38-річний житель Приморського Василівського району.
Загалом армія РФ завдала 221 удар по містах та селах Запорізької області:
- три авіаційні — по Малій Токмачці й Роботиному;
- 11 разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному й Малій Токмачкці;
- 44 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине;
- 163 рази з артилерії обстріляла Оріхів, Малинівку, Омельник, Приморське, Лобкове та інші прифронтові міста та села.
Надійшло щонайменше 12 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
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