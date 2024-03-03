На Херсонщині ворожі обстріли вбили одну людину, ще одна – поранена
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області загинула 1 людина, ще одна отримала поранення - російські війська обстріляли житлові квартали кількох населених пунктів.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Новоолександрівку, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золоту Балку, Білозерку, Новоберислав, Осокорівку, Гаврилівку, Томину Балку, Придніпровське, Інженерне, Антонівку, Садове, Янтарне, Понятівку, Олександрівку, Республіканець, Тягинку та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено поштове відділення.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджені автівки.
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