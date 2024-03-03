росіяни вночі обстріляла Мирноградську громаду на Донеччині, є поранені
Київ • УНН
Вночі росіяни обстріляли Мирноград у Донецькій області, поранивши кількох людей, але не вбивши жодного.
Російські війська вночі 3 березня обстріляли Мирноградську громаду в Донецькій області. Внаслідок обстрілу є поранені, загиблих немає. Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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За даними, МВА відповідні служби працюють на місці обстрілу. Кількість поранений та який їхній стан адміністрація не повідомляє.
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