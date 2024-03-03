Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру – виникла пожежа
Київ • УНН
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, що спричинило пожежу, яку згодом загасили.
У ніч проти 3 березня армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Сталася пожежа, її загасили. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали.
Також ворог атакував Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено дачний будинок.
На Нікополь агресор скерував дрон-камікадзе. З артилерії гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.
Загиблих і поранених немає.
Додамо
Уночі у Дніпрі очевидці чули вибухи.