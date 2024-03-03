Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар
Киев • УНН
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру, что вызвало пожар, который впоследствии потушили.
В ночь на 3 марта армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Произошел пожар, его потушили. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники укротили.
Также враг атаковал Никополь и Никопольский район Днепропетровщины, поврежден дачный дом.
На Никополь агрессор направил дрон-камикадзе. Из артиллерии бил по Мировской и Червоногригорьевской громадам. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуются.
Погибших и раненых нет.
Добавим
Ночью в Днепре очевидцы слышали взрывы.
В Днепре прогремели взрывы3 марта 2024, 00:15 • 25681 просмотр
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру, что вызвало пожар, который впоследствии потушили.
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