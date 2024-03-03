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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 05:40  •  7525 просмотра

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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру, что вызвало пожар, который впоследствии потушили.

В ночь на 3 марта армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Произошел пожар, его потушили. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники укротили.

говорится в сообщении

Также враг атаковал Никополь и Никопольский район Днепропетровщины, поврежден дачный дом.

На Никополь агрессор направил дрон-камикадзе. Из артиллерии бил по Мировской и Червоногригорьевской громадам. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуются.

добавил Лысак

Погибших и раненых нет.

Добавим

Ночью в Днепре очевидцы слышали взрывы. 

В Днепре прогремели взрывы3 марта 2024, 00:15 • 25681 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
dneprДнепр
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру – виникла пожежа
Russians launch missile attack on Dnipro at night - fire starts
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