В Днепре прогремели взрывы

У Днепре были слышны громкие взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги: около 07:00, а затем около 07:15. Об этом сообщили местные медиа.

В Днепре слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного говорится в сообщении.

Местные власти пока от объяснений воздерживаются и и просят дождаться окончания тревоги

Днепр, информационная тишина. Официальная информация о взрывах - после отбоя воздушной тревоги отмечает председатель Днепропетровской ОВА Сергей

В Харькове прогремели шесть взрывов

Напомним,

В результате ночной атаки врага есть попадания в Харькове и Львове и Конотопе на Сумщине.