В Харькове прогремели шесть взрывов

Враг массированно обстреливает Харьков, прозвучали по меньшей мере шесть взрывов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - говорится в сообщении.

Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО

Контекст

По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности.

Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.