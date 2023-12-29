Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО
Киев • УНН
Во Львове произошли взрывы на фоне продолжающейся противовоздушной обороны; мэр Садовый призывает укрываться, поскольку воздушная тревога распространяется по всей Украине.
Во Львове прогремела серия взрывов, работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил городской голова города Андрей Садовый, передает УНН.
"Львов. В городе был слышен взрыв. Еще 2 воздушные цели на подлете. Всем оставаться в укрытиях!", - написал городской голова.
Ранее взрывы прогремели на Львовщине в Яворовском районе, там также работали Силы ПВО.
Контекст
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности.
Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО
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