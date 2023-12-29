Во Львове прогремела серия взрывов, работает ПВО

Во Львове прогремела серия взрывов, работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил городской голова города Андрей Садовый, передает УНН.

"Львов. В городе был слышен взрыв. Еще 2 воздушные цели на подлете. Всем оставаться в укрытиях!", - написал городской голова.

Ранее взрывы прогремели на Львовщине в Яворовском районе, там также работали Силы ПВО.

Контекст

По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности.

Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.