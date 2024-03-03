У Дніпрі пролунали вибухи
Київ • УНН
У Дніпрі пролунали вибухи, у зв'язку з чим було оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях України.
У Дніпрі лунають вибухи, пише Суспільне, передає УНН. На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.
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Сигнал повітряної тривоги також був оголошений у Миколаївській, Харківській областях та Херсонській областях.
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