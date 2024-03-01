У Севастополі знову пролунали вибухи, у Гвардійському через "приліт" немає світла
Київ • УНН
У Севастополі знову були чутні вибухи, а в селищі Гвардійське після повідомлень про обстріли зникла електрика.
У Севастоплі вдруге за день пролунали звуки вибухів, після прильоту у селищі Гвардійське Сімферопольського району відсутня електрика, повідомляє УНН із посиланням на "Кримський вітер".
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Як повідомляється, у центрі Севастополя знову було чути вибухи, але не такі гучні, як уперше.
Також "Кримський вітер" підтверджує приліт у "Гвардійському". У селищі відсутня електрика.
"По базі в Гвардійському точно був приліт, а в селищі немає світла", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН писав, що у Севастополі в тимчасово окупованому Криму зафіксували дим над бухтою після повідомлень про серію вибухів, повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі, а також "приліт" у Гвардійському.