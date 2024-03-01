Дим над бухтою у Севастополі та "прильоти": у Криму повідомляють про наслідки вибухів
Київ • УНН
Після повідомлень про вибухи у Севастополі та прилеглих районах над бухтою з'явився дим, повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі, а також "приліт" у Гвардійському.
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму зафіксували дим над бухтою після повідомлень про серію вибухів, повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі, а також "приліт" у Гвардійському, інформує телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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"А в Севастополі тим часом дим над бухтою", - ідеться у повідомленні.
"Наші джерела повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі", - зазначає телеграм-канал "Крымский ветер".
Вказано також, що "є приліт по військовій базі у Гвардійському".
В окупованому Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, гучно було і в Євпаторії01.03.24, 14:46 • 22026 переглядiв