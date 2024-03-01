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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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В окупованому Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, гучно було і в Євпаторії

Київ • УНН

 • 22026 перегляди

Рух Кримським мостом було призупинено, а в Севастополі оголошено повітряну тривогу після того, як, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів та ЗМІ, у Севастополі пролунало близько 5 вибухів, а в Євпаторії також були чутні вибухи.

В окупованому Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, гучно було і в Євпаторії

У тимчасово окупованому Криму знову "гучно", у Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, чули вибухи і в Євпаторії, рух Кримським мостом призупинено після оголошення повітряної тривоги у Севастополі, повідомляють місцеві телеграм-канали і ЗМІ, пише УНН.

Деталі

У Севастополі було оголошено повітряну тривогу, про що повідомив підконтрольний рф так званий глава міста михайло развожаєв. Водночас в окупованому Криму повідомили про призупинення руху на Кримському мосту.

"У Севастополі пролунав сильний вибух, над бухтою димова завіса, у місті ввімкнули тривогу. Вибухів у Севастополі близько п'яти, повідомляють підписники", - повідомив телеграм-канал "Крымский ветер".

"У Євпаторії чути вибухи", - додав рух "АТЕШ" у Telegram.

"Крымский ветер" пише, що "у районі Євпаторії та в Сакському районі активно стріляє росППО".

"АТЕШ" вказує на можливий "приліт" у Севастополі.

Партизани дізнались маршрут перекидання ворожих танків в Криму01.03.24, 11:07 • 26345 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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