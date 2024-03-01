В окупованому Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, гучно було і в Євпаторії
Київ • УНН
Рух Кримським мостом було призупинено, а в Севастополі оголошено повітряну тривогу після того, як, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів та ЗМІ, у Севастополі пролунало близько 5 вибухів, а в Євпаторії також були чутні вибухи.
У тимчасово окупованому Криму знову "гучно", у Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, чули вибухи і в Євпаторії, рух Кримським мостом призупинено після оголошення повітряної тривоги у Севастополі, повідомляють місцеві телеграм-канали і ЗМІ, пише УНН.
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У Севастополі було оголошено повітряну тривогу, про що повідомив підконтрольний рф так званий глава міста михайло развожаєв. Водночас в окупованому Криму повідомили про призупинення руху на Кримському мосту.
"У Севастополі пролунав сильний вибух, над бухтою димова завіса, у місті ввімкнули тривогу. Вибухів у Севастополі близько п'яти, повідомляють підписники", - повідомив телеграм-канал "Крымский ветер".
"У Євпаторії чути вибухи", - додав рух "АТЕШ" у Telegram.
"Крымский ветер" пише, що "у районі Євпаторії та в Сакському районі активно стріляє росППО".
"АТЕШ" вказує на можливий "приліт" у Севастополі.
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