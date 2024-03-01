В окупованому Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, гучно було і в Євпаторії

Рух Кримським мостом було призупинено, а в Севастополі оголошено повітряну тривогу після того, як, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів та ЗМІ, у Севастополі пролунало близько 5 вибухів, а в Євпаторії також були чутні вибухи.