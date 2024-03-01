Партизани дізнались маршрут перекидання ворожих танків в Криму
Київ • УНН
Партизани з руху "АТЕШ" відстежили маршрут десятків російських танків, які окупанти перевозили тракторами кримськими автошляхами.
Партизанам із руху "АТЕШ" вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах, передає УНН із посиланням на Telegram-канал руху.
Наші агенти змогли заздалегідь дізнатися про маршрут перекидання транспортними тягачами кількох десятків танків Т-62М. Ми стежимо за ними від вивантаження на залізничній станції одного з кримського міста прямо до кінцевої зупинки
Більш детальної інформації партизани не надали, щоб не завадити "успішній операції".
"Запевняємо вас усіх, що "АТЕШ" докладе всіх зусиль, щоб допомогти цим танкам не доїхати на фронт", - вказали партизани.
росіяни глушать зв'язок в окупованих містах України, щоб заблокувати роботу партизан29.02.24, 15:40 • 30837 переглядiв