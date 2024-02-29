росіяни глушать зв'язок в окупованих містах України, щоб заблокувати роботу партизан
Київ • УНН
Росіяни глушать інтернет і телефонний зв'язок в окупованих українських населених пунктах, щоб перешкодити місцевим жителям ділитися з українськими силами інформацією про пересування російських військ.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни глушать інтернет та телефонний зв’язок у населених пунктах. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що попри власну пропаганду окупанти розуміють, що в них немає підтримки серед місцевого населення. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян.
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Водночас у Центрі нацспротиві додають, що це не приносить результатів, адже повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на ТОТ більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі.
Доповнення
В Центрі національного спротиву закликають українців й надалі передавати інформацію про ворога у спеціальний чат-бот.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму партизани провели розвідку аеродрому Бельбек і виявили два російські радіолокаційні комплекси 5Н87, які стежать за повітряним простором над аеродромом і передають усю інформацію засобам ППО.