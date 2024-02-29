росіяни глушать зв'язок в окупованих містах України, щоб заблокувати роботу партизан

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9984 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71401 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155571 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152920 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126272 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134172 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85950 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93417 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99013 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію

13 квітня, 14:28 • 4358 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5448 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5984 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4814 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5038 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152920 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224127 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373509 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309634 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 2944 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15020 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31877 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28662 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126272 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росіяни глушать зв'язок в окупованих містах України, щоб заблокувати роботу партизан

Київ • УНН

 • 30837 перегляди

Росіяни глушать інтернет і телефонний зв'язок в окупованих українських населених пунктах, щоб перешкодити місцевим жителям ділитися з українськими силами інформацією про пересування російських військ.

росіяни глушать зв'язок в окупованих містах України, щоб заблокувати роботу партизан

На тимчасово окупованих територіях України росіяни глушать інтернет та телефонний зв’язок у населених пунктах. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що попри власну пропаганду окупанти розуміють, що в них немає підтримки серед місцевого населення. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян.

Приготування до "виборів": на ТОТ рф посилює репресії29.02.24, 04:49 • 67980 переглядiв

Зокрема зв’язок росіяни масово глушать в Енергодарі аби приховати свої дії 

- підкреслили в Спротиві. 

Водночас у Центрі нацспротиві додають, що це не приносить результатів, адже повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на ТОТ більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі.

Доповнення

В Центрі національного спротиву закликають українців  й надалі передавати інформацію про ворога у спеціальний чат-бот.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму партизани провели розвідку аеродрому Бельбек і виявили два російські радіолокаційні комплекси 5Н87, які стежать за повітряним простором над аеродромом і передають усю інформацію засобам ППО. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Збройні сили України
Ракетна система С-400
Крим
Україна
Енергодар
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46