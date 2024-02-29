россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

На временно оккупированных территориях Украины россияне глушат интернет и телефонную связь в населенных пунктах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на собственную пропаганду оккупанты понимают, что у них нет поддержки среди местного населения. Поэтому враг глушит связь, чтобы украинцы не передавали информацию Силам Обороны о перемещении россиян.

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В частности связь россияне массово глушат в Энергодаре чтобы скрыть свои действия - подчеркнули в Сопротивлении.

В то же время в Центре нацсопротивления добавляют, что это не приносит результатов, ведь полностью лишить связи у врага не получится, а украинцев на ВОТ большинство и они постоянно передают информацию о реальном положении вещей на своей родной земле.

Дополнение

В Центре национального сопротивления призывают украинцев и в дальнейшем передавать информацию о враге в специальный чат-бот.

Напомним,

Во временно оккупированном Крыму партизаны провели разведку аэродрома Бельбек и обнаружили два российских радиолокационных комплекса 5Н87, которые следят за воздушным пространством над аэродромом и передают всю информацию средствам ПВО.