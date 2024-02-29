россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан
Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям делиться с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил журналистов в преследовании вместо того, чтобы адекватно ответить на их запросы относительно управления Фондом.
НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных
НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.
Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш
российские войска ведут бои в районе города Богдановка на Бахмутском направлении.
В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается
Спикер армянского парламента заявил, что хотя выход из ОДКБ обсуждался в обществе, Армения не принимала решения об этом и не предпринимала юридических действий для приостановления своего членства в оборонном союзе.
"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф
Генеральный прокурор Украины заявил, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию против Украины может длиться несколько лет после его запуска.
путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе
путин отрицает обвинения США в том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.
россияне атаковали Купянщину из артиллерии и авиации: ранен 63-летний мужчина
63-летний мирный житель получил ранения в результате авиаудара российских войск по селу Осиновое Купянского района Украины.
Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны
Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
Офис Генпрокурора расследует случаи заключения украинских военнопленных в России и сотрудничает с международными партнерами.