россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  30669 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  47677 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  48436 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  100080 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  107928 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  139845 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156078 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152348 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  150744 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144588 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям делиться с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.

Война •   •  13378 просмотра
россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил журналистов в преследовании вместо того, чтобы адекватно ответить на их запросы относительно управления Фондом.

Общество •   •  47677 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных

НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.

Новости Мира •   •  11984 просмотра
НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных

Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш

российские войска ведут бои в районе города Богдановка на Бахмутском направлении.

Война •   •  14175 просмотра
Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш

В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

Спикер армянского парламента заявил, что хотя выход из ОДКБ обсуждался в обществе, Армения не принимала решения об этом и не предпринимала юридических действий для приостановления своего членства в оборонном союзе.

Новости Мира •   •  11485 просмотра
В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф

Генеральный прокурор Украины заявил, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию против Украины может длиться несколько лет после его запуска.

Война •   •  15367 просмотра
"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф

путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе

путин отрицает обвинения США в том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Новости Мира •   •  10916 просмотра
путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе

россияне атаковали Купянщину из артиллерии и авиации: ранен 63-летний мужчина

63-летний мирный житель получил ранения в результате авиаудара российских войск по селу Осиновое Купянского района Украины.

Война •   •  13672 просмотра
россияне атаковали Купянщину из артиллерии и авиации: ранен 63-летний мужчина

Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.

Криминал и ЧП •   •  12834 просмотра
Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Офис Генпрокурора расследует случаи заключения украинских военнопленных в России и сотрудничает с международными партнерами.

Война •   •  48436 просмотра
Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований