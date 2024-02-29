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Кримські партизани виявили два ворожих РЛС у Севастополі

Київ • УНН

 • 25438 перегляди

Кримські партизани виявили дві російські радіолокаційні станції 5Н87, які контролюють повітряний простір над аеродромом Бельбек.

Кримські партизани виявили два ворожих РЛС у Севастополі

У тимчасово окупованому Криму партизани провели розвідку аеродрому Бельбек і виявили два російські радіолокаційні комплекси 5Н87, які стежать за повітряним простором над аеродромом і передають усю інформацію засобам ППО. Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, пише УНН.

Наші агенти в ході розвідки аеродрому Бельбек виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87, які стежать за повітряним простором над аеродромом і передають усю інформацію засобам ППО. Але, як показує практика, радянські комплекси не сильно рятують аеродром від ураження,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Крім цього, біля аеродрому було виявлено ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки.

Партизани зауважили, що докладніша інформація була передана Силам оборони України.

Нагадаємо

За даними військового партизанського руху "АТЕШ", кількість російських танків на станції Товарна в окупованій Євпаторії значно зменшилася. Цьому причиною, як вказується в повідомленні, є дефіцит важкої техніки в провальних наступальних операціях зс рф на Запорізькому напрямку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Євпаторія
Збройні сили України
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