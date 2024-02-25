Кількість танків на станції в окупованій Євпаторії зменшилася, частина техніки на фронті - АТЕШ
Київ • УНН
Кількість танків на станції в окупованій Євпаторії зменшилася, оскільки частину техніки відправили на фронт через брак під час невдалих російських наступальних операцій на запорізькому напрямку.
За даними військового партизанського руху "АТЕШ", кількість російських танків на станції Товарна в окупованій Євпаторії значно зменшилася. Цьому причиною, як вказується в повідомленні, є дефіцит важкої техніки в провальних наступальних операціях зс рф на Запорізькому напрямку, передає УНН.
Кількість танків на станції Товарна в Євпаторії значно зменшилася. Через дефіцит важкої техніки в їхніх провальних наступальних операціях на Запорізькому напрямку, частина танків, що стояли на станції, вже поїхала на фронт.
Також повідомляється, що агенти "АТЕШ" змогли зіпсувати техніку в місті.
Під час перебивання техніки в місті, наші агенти зуміли її зіпсувати, і є дуже велика ймовірність, що в поле вона не виїде, а якщо і виїде, то назад уже не повернеться.
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За інформацією партизан, російські військові почали використовувати цивільні аеропорти сочі для розміщення там армійської авіації.
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