россияне используют гражданские аэродромы в сочи для военной авиации - "АТЕШ"
Киев • УНН
По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты сочи для размещения там армейской авиации.
российские военные начали использовать гражданские аэропорты в сочи для размещения там боевой авиации. Об этом сообщают партизаны из подпольного движения "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Партизаны говорят, что зафиксировали размещение военной авиации на гражданском аэродроме.
Наши агенты на постоянной основе фиксируют перемещение авиации рашистов и использование ими гражданских аэродромов. На этот раз мы обратили внимание на аэропорт сочи, который используется в военных целях
Активисты отмечают, что вся информация о перемещении военной авиации рф передается в Силы обороны Украины.
Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве13 февраля 2024, 13:51 • 49626 просмотров
Напомним
Во временно оккупированном Крыму военные силы рф подвезли военную технику к железнодорожному вокзалу в Азовском. По данным партизан "АТЕШ" оккупанты собираются её перебросить для продолжения войны в Украине,
россияне используют гражданские аэродромы в сочи для военной авиации - "АТЕШ"
По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты сочи для размещения там армейской авиации.
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