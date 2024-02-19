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россияне используют гражданские аэродромы в сочи для военной авиации - "АТЕШ"

россияне используют гражданские аэродромы в сочи для военной авиации - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 10:51  •  14040 просмотра

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По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты сочи для размещения там армейской авиации.

российские военные начали использовать гражданские аэропорты в сочи для размещения там боевой авиации. Об этом сообщают партизаны из подпольного движения "АТЕШ", пишет УНН.

Детали 

Партизаны говорят, что зафиксировали размещение военной авиации на гражданском аэродроме.

Наши агенты на постоянной основе фиксируют перемещение авиации рашистов и использование ими гражданских аэродромов. На этот раз мы обратили внимание на аэропорт сочи, который используется в военных целях

- заявили в "АТЕШ".

Активисты отмечают, что вся информация о перемещении военной авиации рф передается в Силы обороны Украины.

Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве13 февраля 2024, 13:51 • 49626 просмотров

Напомним

Во временно оккупированном Крыму военные силы рф подвезли военную технику к железнодорожному вокзалу в Азовском. По данным партизан "АТЕШ" оккупанты собираются её перебросить для продолжения войны в Украине,   

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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