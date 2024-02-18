У Криму партизани зафіксували перекидання військової техніки рф в Азовському

У тимчасово окупованому Криму військові сили рф підвезли військову техніку до залізничного вокзалу в Азовському. За даними партизанів "АТЕШ" окупанти збираються її перекинути для продовження війни в Україні, передає УНН.

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Скупчення військової техніки окупантів партизани виявили в селищі міського типу Азовське. Про це співіснують опубліковані ними супутникові відео та знімки. Згідно з даними партизанського руху "АТЕШ" техніку підвезли до місцевого залізничного вокзалу для подальшого її перекидання на фронт.

Крім того, партизани виявили місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.

Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше. - зазначили партизани.

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