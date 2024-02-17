Знищення трьох ворожих літаків: Олещук у відповідь на російське "потєрь нєт" показав, де шукати збитих "братьев"

Командувач Повітряних сил Микола Олещук відреагував за заяви рф після збиття трьох ворожих літаків - "потєрь нєт" - і показав, де шукати збитих "братьев", передає УНН.

"На расии, як завжди, "потєрь нєт". Нагадаю, що Су-35С – одномісний літак, Су-34 – двомісні. За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших – "іщут"! Щось тут не сходиться, чи не так?" - зіронізував Олещук.

Він зауважив, що "є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів".

"Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!" - резюмував Олещук.

Нагадаємо

На Східному напрямку сьогодні вранці знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.