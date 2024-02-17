Командувач ПС ЗСУ: вранці на сході збито три російські літаки

На Східному напрямку сьогодні вранці знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише УНН.

Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! Нас ніщо не зупинить! Дякую, воїни! Разом – до перемоги! - написав Олещук у Telegram.

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