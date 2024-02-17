Командувач ПС ЗСУ: вранці на сході збито три російські літаки
Київ • УНН
За повідомленням командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, сьогодні вранці на сході України було знищено три ворожі літаки, серед яких два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
На Східному напрямку сьогодні вранці знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише УНН.
Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! Нас ніщо не зупинить! Дякую, воїни! Разом – до перемоги!
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