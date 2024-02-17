Окупанти втратили понад 1000 осіб за минулу добу

За минулу добу рф втратила 1050 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника за період з 24.02.22 по 17.02.24:

- Особового складу: близько 401350 (+1050) осіб.

- Танків: 6476 (+11) одиниць.

- Бойових броньованих машин: 12145 (+16) одиниць.

- Артилерійських систем: 9669 (+28) одиниць.

- РСЗВ: 984 (+0) одиниць.

- Засоби ППО: 671 (+0) одиниць.

- Літаків: 332 (+0) одиниць.

- Гелікоптерів: 325 (+0) одиниць.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7413 (+5) одиниць.

- Крилаті ракети: 1896 (+1) одиниць.

- Кораблі/катери: 25 (+0) одиниць.

- Підводні човни: 1 (+0) одиниць.

- Автомобільної техніки та автоцистерн: 12734 (+18) одиниць.

- Спеціальна техніка: 1533 (+5) одиниць.

Додамо

Дані уточнюються.

За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів