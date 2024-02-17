Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты. Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.