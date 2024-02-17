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Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 06:24  •  5586 просмотра

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По данным украинских военных, за минувшие сутки рф потеряла более 1000 военнослужащих.

За минувшие сутки рф потеряла 1050 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника за период с 24.02.22 по 17.02.24:

- Личного состава: около 401350 (+1050) человек.

- Танков: 6476 (+11) единиц.

- Боевых бронированных машин: 12145 (+16) единиц.

- Артиллерийских систем: 9669 (+28) единиц.

- РСЗО: 984 (+0) единиц.

- Средства ПВО: 671 (+0) единиц.

- Самолетов: 332 (+0) единиц.

- Вертолётов: 325 (+0) единиц.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 7413 (+5) единиц.

- Крылатые ракеты: 1896 (+1) единиц.

- Корабли/катера: 25 (+0) единиц.

- Подводные лодки: 1 (+0) единиц.

- Автомобильной техники и автоцистерн: 12734 (+18) единиц.

- Специальная техника: 1533 (+5) единиц.

Добавим

Данные уточняются.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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