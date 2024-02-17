За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
Киев • УНН
россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.
В течение последних суток произошло 90 боевых столкновений. рф нанесла 8 ракетных и 55 авиационных ударов. Дополнительно, 137 раз были обстреляны реактивными системами залпового огня позиции наших войск и населенные пункты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений, во время которых враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов. Еще 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня поразили позиции наших войск и населенные пункты.
Авиационные удары были направлены на Уды, Гатище, Катериновку (Харьковская область); Белогоровку (Луганская область); Раздоловку, Терны, Авдеевку, Семеновку, Ласточкино, Александрополь (Донецкая область).
Более 110 населенных пунктов ощутили артиллерийский огонь в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
Оперативная обстановка остается без изменений на Волынском и Полесском направлениях.
На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах.
На Купянском направлении отбито 3 атаки возле Синьковки (Харьковская область), а на Лиманском - 17 атак в районах Терны, Ямполовка, Торское (Донецкая область) и Белогоровка (Луганская область).
Возле Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки (Донецкая область) отбито 13 атак на Бахмутском направлении.
На Авдеевском направлении, в зоне ОСУВ "Таврия", защитники отбили 38 атак возле Ласточкино, Авдеевки и других населенных пунктов.
На Марьинском направлении продолжают сдерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки. Здесь рф 12 раз пыталась прорвать оборону наших войск.
На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки.
Добавим
Украинские войска активно противодействуют вражеской агрессии, нанося потери в живой силе и технике. Авиация Сил обороны ударила по 11 районам сосредоточения вражеских войск и зенитно-ракетному комплексу.
За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов12 февраля 2024, 05:38 • 29367 просмотров
За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.
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