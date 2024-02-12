За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За минувшие сутки на фронте страны произошло 100 боевых столкновений. Зафиксировано 4 ракетных удара и 110 авиационных. Также рф осуществила 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение последних суток на фронте в Украине произошло 100 боевых столкновений. россияне совершили 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении отбито 2 атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 3 атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники стойко держат оборону, отразив 23 атаки в районе Авдеевки и еще 18 атак на юго-западе Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 32 атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили атаку врага севернее Приютного (Запорожская область).

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Роботино.

Добавим

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие, проводит диверсионные действия и наращивает минно-взрывные заграждения вдоль границы.

Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники