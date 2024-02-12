За минулу добу рф здійснила 4 ракетні удари, 110 авіаційних атак, 95 залпових обстрілів

За минулу добу на фронті країни відбулося 100 бойових зіткнень. Зафіксовано 4 ракетні удари та 110 авіаційних. Також рф здійснила 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Протягом останньої доби на фронті в Україні відбулося 100 бойових зіткнень. росіяни здійснили 4 ракетні удари та 110 авіаційних ударів. Також ворог провів 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку відбито 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 3 атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, відбивши 23 атаки в районі Авдіївки та ще 18 атак на південному заході Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито 32 атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку ворога північніше Приютного (Запорізька область).

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Роботиного.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійні дії та нарощує мінно-вибухові загородження вздовж кордону.

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