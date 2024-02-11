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Генштаб ЗСУ звітував про військові втрати зс рф за добу: знищено 930 загарбників та десятки одиниць техніки

Генштаб ЗСУ звітував про військові втрати зс рф за добу: знищено 930 загарбників та десятки одиниць техніки

Київ • УНН

 • 38458 перегляди

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на 11 лютого 2024 року втрати Росії склали 395 200 військовослужбовців, ще 930 загиблих і десятки одиниць техніки знищено за останню добу.

Станом на 11 лютого 2024 року втрати особового складу російських окупантів складають 395 200 осіб. Також Збройні сили України минулої доби знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем.

Про це передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 395200 (+930) осіб;

танків - 6406 (+12) од; бойових броньованих машин - 11956 (+14) од;

артилерійських систем - 9475 (+16) од;

РСЗВ - 981 (+0) од;

засоби ППО - 666 (+0) од;

літаків - 332 (+0) од;

гелікоптерів - 325 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7257 (+22);

крилаті ракети - 1881 (+0);

кораблі /катери - 24 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12592 (+13) од;

спеціальна техніка - 1513 (+1).

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Дані уточнюються.

Нагадаємо

Ворог намагається прорвати оборону українських військ на Авдіївському напрямку, де за добу відбито 32 атаки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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