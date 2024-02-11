Україна може зіткнутися з нестачею боєприпасів для ППО, якщо західна допомога буде затримана
Київ • УНН
Якщо західні країни продовжать зволікати з оборонною допомогою, Україна може зіткнутися з нестачею боєприпасів для своїх систем протиповітряної оборони вже в березні, що надасть більше можливостей російській авіації для нападу.
Якщо країни Заходу продовжать затримувати оборонну допомогу вже в березні може виникнути дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони на озброєнні України. Про це повідомляє ISW, передає УНН.
Деталі
Україна може зіткнутися із дефіцитом боєкомплектів для систем протиповітряної оборони вже у березні, якщо будуть перебої з оборонною допомогою від країн Заходу.
У свою чергу, намагаючись виснажити українську систему ППО, рф продовжуватиме активізувати атаки з повітря.
російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином рф намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту
Відтак, затримки у фінансуванні та поставках зброї від країн Заходу можуть спричинити серйозний дефіцит українських зенітних ракет, надаючи російській авіації більше можливостей для нападу.
Додамо
За інформацією, у січні 2024 року російська авіація посилила свою діяльність у рамках операцій, спрямованих на підтримку російських наступальних операцій на сході України, зокрема в районі Авдіївки.
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